Секретная служба США направила подкрепление в город Уилмингтон в штате Делавэр, где находится кандидат в президенты Джо Байден, чтобы усилить охрану политика. Об этом 6 ноября сообщает The Washington Post со ссылкой на собственные источники

Как не надо делать. США опозорились на весь мир © REUTERS, Steve Marcus

По данным штаба Байдена, политик собирается выступить в Уилмингтоне с большой речью.

Кандидат от Демократической партии в штате Делавэр заручился поддержкой свыше 295 тысяч избирателей. За его конкурента Дональда Трампа отдали голоса почти 200 тысяч жителей штата.

По данным Associated Press, кандидату от демократов Джо Байдену, набравшему 264 голоса выборщиков, не хватает еще шести голосов до победы на выборах.

Дональд Трамп набрал 214 голосов выборщиков.

Адвокаты действующего президента открыли в «горячую линию», на которую любой желающий может сообщить о замеченных нарушениях в ходе всеобщих выборов.