Церемония прощания со скончавшимся 6 ноября сатириком Михаилом Жванецким не будут проводить из-за пандемии коронавируса, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя сатирика Олега Сташкевича

«Прощания не будет. Сейчас, учитывая пандемию и ситуацию с коронавирусом, проводить прощание опасно и негуманно», — цитирует агентство Сташкевича.

Вилкул пообещал присвоить Жванецкому звание Героя Украины © Facebook, Олександр Вілкул

Популярнейший юморист Михаил Жванецкий скончался на 87-м году жизни. Он родился в семье врачей в Одессе, в годы Великой отечественной войны был в эвакуации в Узбекистане. Работал механиком в порту и играл в студенческом театре вместе с Виктором Ильченко и Романом Карцевым.

В 1972 году Жванецкого пригласили в Московский театр миниатюр (впоследствии «Эрмитаж») на должность помощника главного режиссера. В эти годы он приобрел всесоюзную известность.

Уникальность Жванецкого в том, что по его текстам можно изучать историю России. Писатель всю жизнь работал над новыми монологами все в том же творческом стиле.

Свет близкой звезды. К юбилею Михаила Жванецкого © РИА Новости, Алексей Бойцов | Перейти в фотобанк Владимир Путин наградил сатирика орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Это событие вызвало негативную реакцию у одесских националистов. В частности, лидер «Уличного фронта» Демьян Ганул считает, что на этом карьера юмориста на Украине будет закончена.

Ультраправые порекомендовали Жванецкому публично отказаться от награды и послать подальше так называемого российского агрессора.

«Я всю жизнь пишу только об Одессе. Это мои рассказы по всему миру. Одесса — это жемчужина Украины. И все, что мне присуще: язык, юмор, характер, афоризмы, все мои вопли, вскрики, все, что я создаю и издаю, — из жизни Одессы. С этим выступаю по всему миру… И еще раз: мне дали орден за мои рассказы об Одессе, и я его принял», — заявил в свою очередь Жванецкий.

Мэр Одессы Геннадий Труханов жестко отреагировал на заявления местных неонацистов, призывавших бойкотировать концерты Жванецкого.

По его словам, люди, выступающие против сатирика, являются «полуграмотными недорослями и мерзавцами».