Граждане Белоруссии должны жить на своей земле, которую никто не сможет сделать своим придатком. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко 6 ноября на открытии третьей линии минского метрополитена. Об этом сообщает «Белта»

«Запомните одно: везде хорошо, где нас нет. Второе: я хочу, чтобы вы жили на своей земле, а если и "под землей", то в своем метро. И никто не вправе сделать нас своим придатком», — сказал глава государства.

Лукашенко не пустил. Закрытие границ бьет по проектам польских строителей в Белоруссии © РИА Новости, Егор Еремов | Перейти в фотобанк

По словам официального представителя ведомства Антона Бычковского, за неделю в страну не пустили 595 иностранцев, большинство из которых, — «крепкие молодые люди спортивного телосложения, которые никак не смогли пояснить или подтвердить цели прибытия в Белоруссию».

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.