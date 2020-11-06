«Запомните одно: везде хорошо, где нас нет. Второе: я хочу, чтобы вы жили на своей земле, а если и "под землей", то в своем метро. И никто не вправе сделать нас своим придатком», — сказал глава государства.
В конце минувшей недели Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что въезд на территорию страны через наземные пункты пропуска с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной временно ограничен «в связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах»
По словам официального представителя ведомства Антона Бычковского, за неделю в страну не пустили 595 иностранцев, большинство из которых, — «крепкие молодые люди спортивного телосложения, которые никак не смогли пояснить или подтвердить цели прибытия в Белоруссию».
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.