Советники глав государств «нормандской четверки» встретятся на видеоконференции 13 ноября. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге на готовящемся к открытию КПВВ «Счастье» в Луганской области, передает «Интерфакс»

«И у нас подготовлена информация, что 13 ноября состоится видеосвязь советников "нормандской четверки", на которой будут проговариваться все будущие шаги. А будущее у нас только одно — восстановление территориальной целостности Украины, полное прекращение огня», — сказал президент Украины.

Байден и Зеленский, Кравчук и Донбасс. Главное на неделе 30 октября — 6 ноября от экспертов © REUTERS, Mark Makela Леонидом Кравчуком в Трехсторонней контактной группе, будет рассмотрен и на заседании ТКГ, и на заседании советников лидеров «четверки».

Ранее Кравчук сообщил, что украинская сторона подготовила «План совместных шагов» для ТКГ, который содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации ДНР и ЛНР в начале 2021 года.

Это позволит провести местные выборы в Донбассе уже в марте следующего года. План был направлен координатору ТКГ, спецпредставителю действующего председателя ОБСЕ Хайди Грау.

По словам украинского политолога Костя Бондаренко, подобные инициативы не более чем имитация бурной деятельности.