С начала активных боевых действий в Нагорном Карабахе ВС Азербайджана потеряли свыше 700 единиц бронетехники. Об этом 6 ноября в Facebook сообщил действующий при правительстве Армении Армянский единый информационный центр

«В целом уничтожены 257 беспилотников, 16 вертолетов, 25 самолетов, 736 единиц бронетехники, шесть тяжелых огнеметных систем», — говорится в сообщении.

Людские потери противника армянские военные оценивают в 7405 человек.

Карабахская пауза © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение.

В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в ряде районов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о полной поддержке действий Азербайджана в Нагорном Карабахе. При этом Россия, США и Франция призвали стороны прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

Гуманитарное перемирие октября в зоне карабахского конфликта вступило в силу с полуночи 18 октября. Однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения.

В данный момент события на театре военных действий развиваются неблагоприятно для Карабаха, армию которого теснят по всем направлениям.

Как отмечал политолог Геворг Мирзаян в комментарии изданию Украина.ру, в этом виноват премьер Пашинян, который вместо решительных действий по защите населенной армянами непризнанной республики ограничивается популистской риторикой.