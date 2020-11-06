Председатель Народного Совета самопровозглашенной Луганской народной республики Денис Мирошниченко назвал внесенные российским президентом Владимиром Путиным изменения в указ о признании Россией документов республик Донбасса важным шагом на пути интеграции с РФ, пишет РИА Новости 6 ноября

«Благодаря изменениям, которые Владимир Путин внес в указ 4 ноября, теперь в России признаются документы, выданные на территории ЛНР и ДНР, независимо от гражданства их владельца», — пояснил Мирошниченко.

Вслед за паспортом ЛНР Чичерина получила паспорт ДНР - фото © Из личного архива Юлии Чичериной

Председатель Народного Совета ЛНР подчеркнул, что сейчас жители республик Донбасса, как правило, не пользуются паспортом Украины, а у многих его нет.

Мирошниченко назвал символичным то, что указ был подписан в День народного единства. По его мнению, это еще один важный шаг на пути интеграции республик Донбасса с Российской Федерацией.