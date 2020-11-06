«Благодаря изменениям, которые Владимир Путин внес в указ 4 ноября, теперь в России признаются документы, выданные на территории ЛНР и ДНР, независимо от гражданства их владельца», — пояснил Мирошниченко.
По его словам, это помогает защитить граждан ЛНР от властей Украины, страны, в которой считается нормальным не соблюдать права человека, преследовать по политическим убеждениям, вести политику геноцида, с оружием идти на мирных граждан.
Председатель Народного Совета ЛНР подчеркнул, что сейчас жители республик Донбасса, как правило, не пользуются паспортом Украины, а у многих его нет.
Мирошниченко назвал символичным то, что указ был подписан в День народного единства. По его мнению, это еще один важный шаг на пути интеграции республик Донбасса с Российской Федерацией.