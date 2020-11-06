«В случае победы Трампа Украина станет разменной картой в больших геополитических играх. В случае победы Байдена Украина станет полигоном для новых наступательных операций и инициатив демократов. Поэтому не особенно приходится надеяться на то, что победа Трампа или Байдена принесет счастье Украине», — полагает эксперт.
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Всеобщие выборы в США состоялись 3 ноября, в настоящий момент продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Трамп, и демократ Байден.
Во многих штатах разница между претендентами на пост президента составляет десятые доли процента.