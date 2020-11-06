Украина, избрав для себя роль подчиненного субъекта или, скорее даже, объекта в отношениях с США в любом случае окажется в незавидной ситуации после выборов хозяина Белого дома. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко

«В случае победы Трампа Украина станет разменной картой в больших геополитических играх. В случае победы Байдена Украина станет полигоном для новых наступательных операций и инициатив демократов. Поэтому не особенно приходится надеяться на то, что победа Трампа или Байдена принесет счастье Украине», — полагает эксперт.

Михаил Погребинский: Две трети населения США будут против «победившего» президента © РИА Новости, Михаил Воскресенский здесь.

Всеобщие выборы в США состоялись 3 ноября, в настоящий момент продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Трамп, и демократ Байден.

Во многих штатах разница между претендентами на пост президента составляет десятые доли процента.