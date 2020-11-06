По его словам, американские выборы перестали быть эталоном честных выборов, как их ранее представляли, а избиратели на них превратились в декорации.
«Мы видели очевидные и неприкрытые фальсификации в ходе этих выборов. Эпоха постправды (обращение к эмоциям и личным убеждениям при формировании общественного мнения. — Ред.) занимает все большее место в нашей жизни. И сегодня постправда стала одним из элементов избирательного процесса в Соединенных Штатах», — считает Кость Бондаренко.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
По данным Associated Press, кандидату от демократов Джо Байдену, набравшему 264 голоса выборщиков, не хватает еще шести голосов до победы на выборах.
Дональд Трамп набрал 214 голосов выборщиков. Адвокаты действующего президента открыли в «горячую линию», на которую любой желающий может сообщить о замеченных нарушениях в ходе всеобщих выборов.