На президентских выборах в США произошла девальвация самого понятия «избирательное право». Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко

Как не надо делать. США опозорились на весь мир © REUTERS, Steve Marcus

«Мы видели очевидные и неприкрытые фальсификации в ходе этих выборов. Эпоха постправды (обращение к эмоциям и личным убеждениям при формировании общественного мнения. — Ред.) занимает все большее место в нашей жизни. И сегодня постправда стала одним из элементов избирательного процесса в Соединенных Штатах», — считает Кость Бондаренко.

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По данным Associated Press, кандидату от демократов Джо Байдену, набравшему 264 голоса выборщиков, не хватает еще шести голосов до победы на выборах.

Дональд Трамп набрал 214 голосов выборщиков. Адвокаты действующего президента открыли в «горячую линию», на которую любой желающий может сообщить о замеченных нарушениях в ходе всеобщих выборов.