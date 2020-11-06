Армянская сторона совершила огромное количество стратегических и тактических ошибок, которые привели к быстрому поражению на южном фланге и острейшему оперативному кризису, сказал экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в интервью НСН, опубликованном 6 ноября

По его словам, армянские войска из-за допущенных просчетов оказались в полуокружении и даже не могут отступить из района Степанакерта, Магдуни, Агдама, не потеряв при этом военную технику.

«Они на пороге полного разгрома, если в ближайшее время не разблокируют трассу. Они этого не могут сделать уже трое суток, наоборот, зона турецкого влияния к западу от Шуши расширяется. Можно говорить, что порог поражения уже преодолен», — констатировал эксперт.

Он назвал охват Шуши серьезным стратегическим достижением в этом наступлении со стороны Азербайджана.

Бородай, Стрелков или Прилепин. Кого почти похитило СБУ в Подмосковье © ФСБ РФ | ФСБ РФ | Перейти в фотобанк

Министерство обороны Азербайджана 27 сентября начало военную операцию по всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Армения назвала это нападением на Нагорно-Карабахскую республику (НКР).

Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение.

В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в ряде районов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о полной поддержке действий Азербайджана в Нагорном Карабахе. При этом Россия, США и Франция призвали стороны прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

Карабахская пауза © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

В данный момент события на театре военных действий развиваются неблагоприятно для Карабаха, армию которого теснят по всем направлениям.

Как отмечал политолог Геворг Мирзаян в комментарии изданию Украина.ру, в этом виноват премьер Пашинян, который вместо решительных действий по защите населенной армянами непризнанной республики ограничивается популистской риторикой.