Журналистка сказала, что разговаривала с сатириком по телефону буквально за день до его смерти, и несмотря на то что он страдал от онкологического заболевания, не могла предположить, что его так быстро не станет.
«Мы разговаривали позавчера. Михаил Жванецкий жил в Москве, а летом уезжал в родную Одессу. Тяжело говорить, хотя мы знали, что он болел, и что этот день когда-нибудь наступит. Михаил Михайлович очень мужественно держался, и мужественно держалось всё его окружение, я ими восхищаюсь», — сказала Альперина.
Журналистка вспомнила об одной из последних встреч с сатириком на «Квартирнике НТВ у Маргулиса», после него должен был состояться концерт Жванецкого в зале Чайковского, но мероприятие отменили из-за пандемии.
Причину смерти Альперина не назвала, она уточнила, что это точно не коронавирус.