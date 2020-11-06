Одесский писатель и сатирик Михаил Жванецкий умер в возрасте 86 лет, всего один день не дожив до 30-летия Всемирного клуба одесситов. Директор московского отделения клуба, журналистка Сусанна Альперина рассказала, что общалась с писателем совсем недавно, передает «Московский комсомолец» 6 ноября

Зеленский отреагировал на смерть Жванецкого © president.gov.ua

«Мы разговаривали позавчера. Михаил Жванецкий жил в Москве, а летом уезжал в родную Одессу. Тяжело говорить, хотя мы знали, что он болел, и что этот день когда-нибудь наступит. Михаил Михайлович очень мужественно держался, и мужественно держалось всё его окружение, я ими восхищаюсь», — сказала Альперина.

Журналистка вспомнила об одной из последних встреч с сатириком на «Квартирнике НТВ у Маргулиса», после него должен был состояться концерт Жванецкого в зале Чайковского, но мероприятие отменили из-за пандемии.

Причину смерти Альперина не назвала, она уточнила, что это точно не коронавирус.