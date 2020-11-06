Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос заявил, что Россия якобы ведет гибридную информационную войну против Украины уже 16 лет. Об этом 6 ноября он заявил на пресс-конференции в Киеве, которую транслировали украинские телеканалы

«Та гибридная война, которую ведет РФ [против Украины] в течение многих лет, и это началось не в 2014 году, это началось значительно раньше, и активная фаза уже началась после первого Майдана [в 2004 году]», — заявил он.

Кривонос также выразил надежду, что в ближайшее время будет сделана работа по представителям «пятой колонны» — более 200 различных организаций и компаний, которые существовали и продвигали «пророссийские настроения». Отмечается, что часть «убрали», но влияние продолжается. Секретарь СНБО усмотрел «российский след» в конституционном кризисе на Украине © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Кривонос добавил, что в дальнейшем СНБО может представить эти организации. Также по словам заместителя секретаря Cовета нацбезопасности, вопрос национально-патриотического воспитания населения и молодежи на государственном уровне на Украине фактически отсутствует.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина даст мощный отпор Российской Федерации в случае эскалации. Также Данилов заявлял, что если Украине не удастся договориться с РФ об урегулировании ситуации в Донбассе, то Киеву придется прибегнуть к другим решениям. Речь идет о решениях СНБО, принятых в декабре 2019 года. В частности, имеются в виду пять сценариев реинтеграции Донбасса, подробности которых не разглашаются.