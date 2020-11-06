Российский телеведущий и юморист Максим Галкин выразил 6 ноября в Instagram соболезнования в связи со смертью легендарного сатирика Михаила Жванецкого

Ранее певица Алла Пугачева сообщила о смерти Жванецкого, назвав это невосполнимой утратой. Сатирик умер на 87-м году жизни.

Свет близкой звезды. К юбилею Михаила Жванецкого © РИА Новости, Алексей Бойцов | Перейти в фотобанк

«Спасибо ему, что жили с его словом, смотрели на мир с его прищуром, переживали сложные времена с его острой мыслью. Закрываются двери в ту прекрасную эпоху, когда умами владели глыбы. Сегодня впервые за долгие хмурые дни солнце в Москве вышло, а в душе зашло», — написал Галкин.

Юморист также принес свои соболезнования родным и близким Жванецкого.