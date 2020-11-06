На Бали арестовали украинку по подозрению в хранении наркотиков. Об этом сестра задержанной сообщила на своей странице в Facebook 5 ноября

По ее словам, родители Дарьи Шигаевой, уже год живущей на Бали, передали ей посылкой домашнюю сливовую пастилу. Никакой марихуаны, утверждает девушка, в посылке не было.

«Посылка приехала, Даша ее получила, после получения домой ворвалась полиция с обвинением в хранении наркотиков. Дашу задержали до проведения дополнительного тестирования пастилы. Мы точно знаем, что в оригинальной посылке марихуаны не было, но это не значит, что с ней не проводились какие-то махинации», — написала сестра задержанной Екатерина Кириченко.

Затерянные в джунглях: оставленные на Бали украинцы грозятся устроить голодовку © РИА Новости, Михаил Фомичев | Перейти в фотобанк

«Мы ждем результатов экспертизы. Должны быть в течение 5 дней. Если бы не отбирали телефон, вообще бы было прекрасно», — написала девушка на своей странице в Facebook.

В посольстве Украины заверили, что будут следить за ситуацией.

Стоит отметить, что в Индонезии одно из самых строгих в мире антинаркотических законодательств — за наркотрафик в стране приговаривают к серьезным срокам и даже смертной казни.