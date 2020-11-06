Член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова пробудет под стражей, по крайней мере, до 8 января. Об этом 6 ноября сообщается в Telegram-канале избирательного штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико

Ранее Следственный комитет Белоруссии отказался удовлетворить ходатайство адвокатов Колесниковой и выпустить их подзащитную под залог, изменив меру пресечения.

«Марии Колесниковой продлили заключение под стражей до 8 января», — говорится в сообщении.

Переобувшиеся под и против Лукашенко. Трафик белорусских перебежчиков в лицах © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Соратник Колесниковой заявили о ее исчезновении 8 сентября. По версии властей страны, в этот день она попыталась пересечь границу с Украиной, вместе с Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым. Госпогранкомитет Белоруссии утверждает, что Колесникову вытолкнули из автомобиля.

По версии оппозиции, ее пытались депортировать насильно, поэтому Колесниковой пришлось порвать свой паспорт.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.