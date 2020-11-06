Ранее Следственный комитет Белоруссии отказался удовлетворить ходатайство адвокатов Колесниковой и выпустить их подзащитную под залог, изменив меру пресечения.
«Марии Колесниковой продлили заключение под стражей до 8 января», — говорится в сообщении.
В отношении Колесниковой расследуется угловое дело, возбужденное по ч. 3 ст. 361 УК «Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности».
Соратник Колесниковой заявили о ее исчезновении 8 сентября. По версии властей страны, в этот день она попыталась пересечь границу с Украиной, вместе с Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым. Госпогранкомитет Белоруссии утверждает, что Колесникову вытолкнули из автомобиля.
По версии оппозиции, ее пытались депортировать насильно, поэтому Колесниковой пришлось порвать свой паспорт.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.