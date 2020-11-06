Москва продолжит защищать русских на Украине, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 ноября

Так он прокомментировал требование киевского режима отменить указы президента РФ Владимира Путина об упрощенном гражданстве для жителей ДНР и ЛНР.

«Разве Украина не должна заниматься защитой здоровья и обеспечением здравоохранения этих граждан? Разве Украина не должна обеспечивать всю необходимую социальную инфраструктуру? Безусловно, наверное, должна, но поскольку это не делается, поскольку это этнические русские, конечно, Россия всегда защищала и будет защищать интересы русских, где бы они ни проживали», — подчеркнул Песков.

Он отметил, что желание Киева добиться прекращения выдачи российских паспортов для жителей Донбасса «коренным образом расходится с обязательствами Украины, которые зафиксированы подписью президента Украины в Минском комплексе мер».

Повышая ставки. Зачем Донбасс предложил Киеву «дорожную карту» выполнения Минских соглашений © REUTERS, Alexander Ermochenko

В нем требуется расформировать все структуры ДНР и ЛНР, вывести все вооруженные формирования из этих республик, отменить упрощенное получение гражданства для жителей Донбасса, передать Киеву контроль над российско-украинской границей.

Только после выполнения этих условий украинская власть согласна проводить выборы в Донбассе.

Это противоречит Минским соглашениям, которые киевский режим обязался исполнять.