Судьи Конституционного суда поддержали законопроект спикера Дмитрия Разумкова и выразили готовность дать разъяснения решения по электронному декларированию. Об этом 6 ноября «РБК-Украина» рассказал судья КСУ Владимир Мойсик

Отмечается, что соответствующий законопроект Рада рассмотрит на следующей пленарной неделе. Мойсик считает, что сторонам нужно искать пути к взаимопониманию.

«Мы как Конституционный суд, может и по собственной инициативе, а может кто-то к нам и обратиться, разъясним наше решение. Объясним, что мы имели в виду, вынося его», — отметил он.

Мойсик также уверяет, что решение КСУ не говорило о необходимости закрывать Единый реестр электронных деклараций.

На Украине возник конституционный кризис после того, как 27 октября Конституционный суд на закрытом заседании признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование.

Украинские оппозиционеры обвинили власти в травле судей КСУ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание СНБО и внес в Раду проект закона, которым предлагается признать, что решение суда принято в условиях реального конфликта интересов.

Полномочия состава КСУ, который действовал на момент принятия им этого решения, согласно проекту закона, прекращаются со дня вступления в силу данного закона. Однако суд сообщил, что судьи продолжают работать.