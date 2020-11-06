ЦИК Украины до сих пор не обнародовал итоги выборов в местные органы власти, состоявшихся 25 октября. На своей странице в Facebook 6 ноября Центризбирком с юмором прокомментировал отсутствие результатов на фоне схожей ситуации в США

«Весь мир замер в ожидании результатов выборов в Соединенных Штатах Америки и… в Украине», — говорится в сообщении.

Ожидания и реальность: отчего украинский избиратель не проголосовал за «слуг» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В комментариях к публикации в Facebook отмечается, что подсчет голосов ведется слишком долго, и ЦИК необходимо сделать надлежащие выводы к следующим выборам.

Всеобщие выборы в США состоялись 3 ноября. Хотя подсчет голосов в ряде штатов продолжается, и говорить об окончательных итогах еще рано, оба кандидата Дональд Трамп и Джо Байден уже объявили себя победителями.