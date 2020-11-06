«Весь мир замер в ожидании результатов выборов в Соединенных Штатах Америки и… в Украине», — говорится в сообщении.
До сих пор не все территориальные избирательные комиссии предоставили в ЦИК окончательные результаты со своих участков. Хотя сделать это они должны до 6 ноября, обнародование информации не предусматривает четких сроков.
В комментариях к публикации в Facebook отмечается, что подсчет голосов ведется слишком долго, и ЦИК необходимо сделать надлежащие выводы к следующим выборам.
Всеобщие выборы в США состоялись 3 ноября. Хотя подсчет голосов в ряде штатов продолжается, и говорить об окончательных итогах еще рано, оба кандидата Дональд Трамп и Джо Байден уже объявили себя победителями.