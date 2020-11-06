Сатирик Михаил Жванецкий скончался на 87-м году жизни, сообщила певица Алла Пугачева у себя в Instagram

«Вот и все. Ты ушёл от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой,ты незабываем. Ты всегда в моем сердце», — написала она.

Вилкул пообещал присвоить Жванецкому звание Героя Украины © Facebook, Олександр Вілкул

«Могу подтвердить, да, умер», — приводит слова Сташкевича «Интерфакс» 6 ноября.

Жванецкий родился в семье врачей в Одессе, в годы войны был в эвакуации в Узбекистане. Работал механиком в порту и играл в студенческом театре вместе с Виктором Ильченко и Романом Карцевым.

В 1972 году Жванецкого пригласили в Московский театр миниатюр (впоследствии «Эрмитаж») на должность помощника главного режиссера. В эти годы он приобрел всесоюзную известность.

Уникальность Жванецкого в том, что по его текстам можно изучать историю России. Писатель всю жизнь работал над новыми монологами все в том же творческом стиле.

Свет близкой звезды. К юбилею Михаила Жванецкого © РИА Новости, Алексей Бойцов | Перейти в фотобанк Владимир Путин наградил сатирика орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Это событие вызвало негативную реакцию у одесских националистов. В частности, лидер «Уличного фронта» Демьян Ганул считает, что на этом карьера юмориста на Украине будет закончена.

Ультраправые порекомендовали Жванецкому публично отказаться от награды и послать подальше так называемого российского агрессора.

«Я всю жизнь пишу только об Одессе. Это мои рассказы по всему миру. Одесса — это жемчужина Украины. И все, что мне присуще: язык, юмор, характер, афоризмы, все мои вопли, вскрики, все, что я создаю и издаю, — из жизни Одессы. С этим выступаю по всему миру… И еще раз: мне дали орден за мои рассказы об Одессе, и я его принял», — заявил в свою очередь Жванецкий.

Мэр Одессы Геннадий Труханов жестко отреагировал на заявления местных неонацистов, призывавших бойкотировать концерты Жванецкого.

По его словам, люди, выступающие против сатирика, являются «полуграмотными недорослями и мерзавцами».