Некоторые соседи Белоруссии воспользовались политическим кризисом в республике, чтобы усилить собственный IT-сектор. Об этом 6 ноября заявил премьер-министр Роман Головченко

«При этом Беларусь и в СНГ, и во всех других форматах межгосударственного взаимодействия нацелена на взаимовыгодное сотрудничество, а не на мелочную конкуренцию», — сказал глава белорусского Кабмина, слова которого приводит Sputnik Беларусь.

В начале октября Владимир Зеленский подписал указ, который облегчает IT-специалистам из Белоруссии возможность начать бизнес на Украине.

Десятки IT-компаний переехали на Украину из Белоруссии - Минцифры © CC0, Pixabay Александр Борняков заявил, что десятки белорусских IT-компаний уже переехали на Украину благодаря проекту IT Relocate Белоруссия. При этом он смог назвать лишь две компании, которые обосновались в Киеве.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.