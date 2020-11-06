«При этом Беларусь и в СНГ, и во всех других форматах межгосударственного взаимодействия нацелена на взаимовыгодное сотрудничество, а не на мелочную конкуренцию», — сказал глава белорусского Кабмина, слова которого приводит Sputnik Беларусь.
В начале октября Владимир Зеленский подписал указ, который облегчает IT-специалистам из Белоруссии возможность начать бизнес на Украине.
Замминистра цифровой трансформации Александр Борняков заявил, что десятки белорусских IT-компаний уже переехали на Украину благодаря проекту IT Relocate Белоруссия. При этом он смог назвать лишь две компании, которые обосновались в Киеве.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.