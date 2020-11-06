Голосов для назначения судей Конституционного суда в Раде не хватило. Трансляцию с заседания парламента 6 ноября вел телеканал «Рада»

Назначение судей КСУ поддержали 100 парламентариев при необходимом минимуме 226 голосов. После того, как парламент провалил голосование, спикер Рады Дмитрий Разумков поручил провести конкурс повторно и найти новых претендентов.

Ранее замглавы парламентской фракции партии «Слуга народа» Евгения Кравчук сообщила, что 6 ноября Рада может рассмотреть вопрос о назначении на должности судей КСУ двух кандидатов, которые прошли конкурсный отбор.

27 октября КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование собственности. Зеленский после этого решил распустить КСУ, однако ЕС и США раскритиковали его решение.

ЕС и США давно призывают украинскую власть начать активно бороться с коррупцией, однако попытки Зеленского взяться за дело серьезно были восприняты ими в штыки. Судя по всему, разгон КСУ сочли узурпацией власти Зеленским.

Глава Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO) Марин Мрчел и президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио призвали Киев не увольнять судей КСУ, и сообщили, что сами разработают для Киева план по борьбе с коррупцией, когда на это появится время.

Решение Зеленского было названо «поспешным», за которым последуют «неблагоприятные, глубокие и долгосрочные последствия» для Украины.

Какие именно будут последствия, не уточнялось.