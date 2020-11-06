В случае полного прекращения конфликта в Донбассе и демилитаризации региона местные выборы пройдут там 31 марта 2021 года, пообещал глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе(ТКГ) Леонид Кравчук, вызвав этим негодование парламентариев

Как сказал депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Виталий Безгин, заявление Кравчука подвергает опасности власть и дискредитирует украинских членов ТКГ.

«Наверное, это чуточку по граблям господина Фокина (Витольд Фокин — зам Кравчука в ТКГ, уволенный за попытки сдвинуть с мертвой точки урегулирование в Донбассе — ред.) у нас пошло», — сказал Безгин, намекая на увольнение Кравчука вслед за Фокиным.

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Представитель фракции «Европейская солидарность» Михаил Забродский назвал высказывание Кравчука является популистским.

«Это просто очередная попытка продемонстрировать хоть какую-то активность в ТКГ, потому что так называемый «план Кравчука» (если вообще можно оперировать таким понятием), он является ничем иным, как миксом из всех предложений, которые до этого вносились или отдельно, или комплексно (как, например, формула Штайнмайера)», — отметил депутат.

Депутат от «Голоса» Роман Лозинский сказал, что не понимает, зачем на неподконтрольной территории Донбасса сейчас проводить выборы, поскольку это будет означать, что представители ДНР и ЛНР станут властью на Украине.

Он также сказал, что Кравчук может быть уволен, так как следует по пути Витольда Фокина.