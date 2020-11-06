Участники российской группы Little Big показали новый клип на песню «S*ck my d*ck 2020», в котором выпили «Новичок» и закусили летучей мышью. Премьера состоялась на YouTube-канале коллектива 6 ноября

«Хочу такого, как Кличко, чтобы целовал мое лицо»: украинская певица спела про крутого мена © SLAVIA/Фейсбук Юрий Музыченко, телеведущий Александр Гудков, комик Данила Поперечный. По задумке режиссера видео, компания празднует новый 2020 год.

Ребята выпили шампанского с названием «Новичок», съели новогоднее блюдо из летучей мыши и стали ждать подарков от Деда Мороза. Его исполнил юморист Гарик Харламов. Новогодний волшебник принес в мешке за спиной лесные пожары, извержение вулкана и ядерный взрыв.

В конце клипа, на фоне ядерного гриба появляются титры: «Никогда не забывай 2020. Никогда не повторяй 2020».

В этом году группа Little Big должна была участвовать в музыкальном конкурсе «Евровидение» от России, но из-за пандемии мероприятие отменили. Зато коллектив стал абсолютным рекордсменом по просмотрам на сайте конкурса. Видеоклип к песне «Uno» побил рекорд фестиваля, набрав более 138 миллионов просмотров.