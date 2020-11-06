Премьер-министр, исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров поблагодарил Россию за стабилизацию обстановки в стране. Об этом 6 ноября сообщил Telegram-канал Sputnik

Эксперт рассказал, как изменятся отношения Киргизии и России при Жапарове © Facebook, Павел Станиславович вклад в урегулирование кризиса в Киргизии после проведения парламентских выборов. Он считает, что сейчас общественно-политическая ситуация в стране стабильна, все процессы вернулись в правовое поле.

Киргизия при этом привержена всем ранее подписанным двусторонним и многосторонним соглашениям, подчеркнул политик.

Ранее министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев заявил, что Россия сыграла положительную роль в политическом кризисе. Дипломат не исключил, что акции протеста после парламентских выборов 4 октября могли перерасти в массовые беспорядки и кровопролитие, но российские власти своей поддержкой помогли стабилизировать ситуацию. В том числе для этого в Бишкек приезжал заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак.

В середине октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подал в отставку на фоне массовых акций протеста, начавшихся в стране после парламентских выборов. Внеочередные президентские выборы намечены на 10 января 2021 года. В настоящее время обязанности главы государства исполняет Жапаров, освобожденный из-под стражи участниками протестов. Он также уже пообещал выполнить все обязательства перед Россией.