Эксперт отметил, что в то время были очень серьезные злоупотребления со стороны румынских военных и румынских чиновников и словосочетания «румынская нагайка» и «румынский кнут» в Молдавии остаются нарицательными и по сей день.
Также, по его мнению, против вхождения в состав Румынии выступают русскоговорящие молдаване, гагаузы, русские, украинцы и болгары, поскольку Румыния представляет собой жесткое этноцентричное государство.
«Кроме того, люди, которые разбираются в экономических процессах, видят, что западный вектор прежде всего направлен на использование Молдавии как сырьевого придатка для Евросоюза в целом и для Румынии в частности. Им не нужна молдавская промышленность. Им нужны только рабочие руки и часть сельскохозяйственной продукции для последующей переработки», — указал Иваненко.
Сейчас основными защитниками идей восточного вектора являются прежде всего представители старшего поколения, которые застали Советский Союз и его гуманитарную и экономическую систему, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.