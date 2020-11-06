Молдаване не хотят вхождения в состав Румынии прежде всего потому, что, находясь в составе Румынского королевства и будучи под румынской оккупацией во времена Великой Отечественной, они сильно пострадали от оккупационного режима. Об этом рассказал специалист по Молдавии и Приднестровью Игорь Иваненко в интервью изданию Украина.ру

Игорь Иваненко: Политический кризис в Молдавии может серьезно угрожать Приднестровью © Facebook, Игорь Иваненко

Также, по его мнению, против вхождения в состав Румынии выступают русскоговорящие молдаване, гагаузы, русские, украинцы и болгары, поскольку Румыния представляет собой жесткое этноцентричное государство.

«Кроме того, люди, которые разбираются в экономических процессах, видят, что западный вектор прежде всего направлен на использование Молдавии как сырьевого придатка для Евросоюза в целом и для Румынии в частности. Им не нужна молдавская промышленность. Им нужны только рабочие руки и часть сельскохозяйственной продукции для последующей переработки», — указал Иваненко.

Сейчас основными защитниками идей восточного вектора являются прежде всего представители старшего поколения, которые застали Советский Союз и его гуманитарную и экономическую систему, заключил собеседник издания.

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