Применение на Украине антибиотиков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло в 3,5 раза. Об этом 6 ноября сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на заседании парламента, которое транслировал телеканал «Рада»

«Действительно, у нас в 3,5 раза выросло применение антибиотиков, если сравнить с аналогичным периодом предыдущего года. Существует программа относительно обеспеченности вместе с фармпредприятиями. Они в полном объеме обеспечены сырьем. Если в какой-то аптеке антибиотики исчезли, думаю, что это единичные случаи», — сказал он.

При этом министр призвал не заниматься самолечением.

Ранее Степанов предупредил: антибиотики должны назначаться только в случае возникновения осложнений от коронавируса, например пневмонии. Преждевременное их употребление может повредить пациенту.

Степанов предупредил об опасности антибиотиков при COVID-19 © CC0, Pixabay

По прогнозу Киевской школы экономики, до конца года жертвами COVID-19 могут стать 20 тысяч украинцев каждые сутки.

Кабинет министров Украины продлил карантин до 31 декабря.

Также главный санитарный врач страны Виктор Ляшко спрогнозировал тяжелую зиму, исходя из динамики распространения коронавируса в Европе.