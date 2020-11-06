«Действительно, у нас в 3,5 раза выросло применение антибиотиков, если сравнить с аналогичным периодом предыдущего года. Существует программа относительно обеспеченности вместе с фармпредприятиями. Они в полном объеме обеспечены сырьем. Если в какой-то аптеке антибиотики исчезли, думаю, что это единичные случаи», — сказал он.
При этом министр призвал не заниматься самолечением.
Ранее Степанов предупредил: антибиотики должны назначаться только в случае возникновения осложнений от коронавируса, например пневмонии. Преждевременное их употребление может повредить пациенту.
На Украине ситуация с коронавирусом стремительно ухудшается. За сутки на Украине число больных COVID-19 составило 9721, что является новым антирекордом.
По прогнозу Киевской школы экономики, до конца года жертвами COVID-19 могут стать 20 тысяч украинцев каждые сутки.
Кабинет министров Украины продлил карантин до 31 декабря.
Также главный санитарный врач страны Виктор Ляшко спрогнозировал тяжелую зиму, исходя из динамики распространения коронавируса в Европе.