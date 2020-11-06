Жена лидера украинской группы Dzidzio певица Ярослава Хома, известная под псевдонимом Slavia, презентовала новую песню «Хочу крутого мена» на своей странице в Facebook 6 ноября

«Стервозная хабалка»: зрительница нового шоу с Лолитой в шоке от поведения звезды © РИА Новости, Екатерина Лызлова | Перейти в фотобанк

По ее словам, новая песня — не просто трек о мужчине мечты, а аффирмация для женщин, желающих выйти замуж. «Хочу такого, як Кличко, щоб цілував моє личко», поется в композиции.

«Здесь есть определенный стеб на девушек, которые ходят в рестораны охотиться на мужчин. Моя песня — тест для неуспешных мужчин и корыстных женщин», — написала Slavia.