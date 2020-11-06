В репертуаре исполнительницы это уже вторая композиция, дебютировала новоиспеченная певица с треком «Я тебе не мамка». В новом видео Slavia появляется в образе ангела в красных боксерских перчатках.
По ее словам, новая песня — не просто трек о мужчине мечты, а аффирмация для женщин, желающих выйти замуж. «Хочу такого, як Кличко, щоб цілував моє личко», поется в композиции.
«Здесь есть определенный стеб на девушек, которые ходят в рестораны охотиться на мужчин. Моя песня — тест для неуспешных мужчин и корыстных женщин», — написала Slavia.