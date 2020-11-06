На Украине существует геополитический раскол между восточной, центральной и западной частями страны. Нечто подобное есть и в Молдавии. Об этом рассказал специалист по Молдавии и Приднестровью Игорь Иваненко в интервью изданию Украина.ру

Игорь Иваненко: Политический кризис в Молдавии может серьезно угрожать Приднестровью © Facebook, Игорь Иваненко

Что касается крайнего севера и крайнего юга (не считая Приднестровья, которое не участвует в этих процессах), то жители этих регионов в основном голосуют за силы, ратующие за молдавскую государственность и интеграцию с Россией, уточнил он.

«Если говорить о молодом поколении, то здесь ситуация неоднозначная. Румынская образовательная программа, нацеленная на молдавскую молодежь, является чуть ли не хрестоматийной. Она иногда рассматривается как пример для подражания. Ежегодно Бухарест выделяет тысячи стипендий для молдавских студентов, которые обучаются в румынских вузах и получают соответствующее мировоззрение», — указал Иваненко.

По его словам, вторым источником прорумынских настроений является поток трудовых мигрантов, которые едут в Европу и которым для успешного получения вожделенного рабочего места нужен румынский паспорт, поэтому значительная часть молдаван владеет румынскими паспортами и является гражданами Евросоюза.

Тем не менее, согласно всем социологическим замерам, большая часть общества критично относится к идее о возможном объединении с Румынией, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.