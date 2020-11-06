Стало известно, кто сыграет роль Ивана Будько в новом сезоне «Сватов»

Роли Ивана Будько и Митяя Буханкина в сериале «Сваты» сыграют другие актеры, а еще зрителей ждут «флешбеки» в прошлое главных героев, пишет Гид Петербург2 6 ноября

В новом сезоне сериала персонажа Ивана Будько, которого играл Фёдор Добронравов, исполнит его сын — Виктор Добронравов. В сети уже появилось первое фото со съемок с его участием. А вот кто сыграет Буханкина — пока неизвестно.

В сети поглумились над Митяем из «Сватов» © Вокруг-ТВ

«Сваты» — украинский комедийный телесериал «Студии Квартал 95». Вышло уже 6 сезонов, первый в 2008 году, последний — в 2013-м. Сейчас идут съемки 7 сезона, но точной даты выхода многосерийного фильма продюсеры пока не называли.