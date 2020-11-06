В новом сезоне сериала персонажа Ивана Будько, которого играл Фёдор Добронравов, исполнит его сын — Виктор Добронравов. В сети уже появилось первое фото со съемок с его участием. А вот кто сыграет Буханкина — пока неизвестно.

В сети поглумились над Митяем из «Сватов»
В сети поглумились над Митяем из «Сватов»
© Вокруг-ТВ
Причина такой «замены» в сюжетной линии сериала, по задумке авторов, зрителям покажут прошлое героев. Например, момент знакомства Будько с его будущей женой Валентиной.

Стало известно, кто сыграет роль Ивана Будько в новом сезоне «Сватов»
© ГидПетербург2

«Сваты» — украинский комедийный телесериал «Студии Квартал 95». Вышло уже 6 сезонов, первый в 2008 году, последний — в 2013-м. Сейчас идут съемки 7 сезона, но точной даты выхода многосерийного фильма продюсеры пока не называли.

 