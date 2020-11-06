Кабинет министров не сможет возместить убытки, нанесенные коррупционными решениями судей Конституционного суда Украины. Соответствующее заявление 6 ноября опубликовали на сайте Национального антикоррупционного бюро

Четверо судей решили саботировать работу КСУ — СМИ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«КСУ своими решениями лишил Национальное бюро права через суд аннулировать кабальные для государства сделки, фактически декриминализировал незаконное обогащение, освободил от ответственности за неподачу декларации. В общем, из-за таких решений КСУ навсегда утрачена возможность возместить миллиарды убытков, нанесенных из-за коррупции», — говорится в материале.

Также сообщается, что решение суда содержит угрозы для полноценной работы учреждения в будущем.

27 октября КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование собственности. Зеленский после этого решил распустить КСУ, однако ЕС и США раскритиковали его решение.

ЕС и США давно призывают украинскую власть начать активно бороться с коррупцией, однако попытки Зеленского взяться за дело серьезно были восприняты ими в штыки. Судя по всему, разгон КСУ сочли узурпацией власти Зеленским.

Глава Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO) Марин Мрчел и президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио призвали Киев не увольнять судей КСУ, и сообщили, что сами разработают для Киева план по борьбе с коррупцией, когда на это появится время.

Решение Зеленского было названо «поспешным», за которым последуют «неблагоприятные, глубокие и долгосрочные последствия» для Украины.

Какие именно будут последствия, не уточнялось.