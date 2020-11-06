Отмечается, что решения судей по вопросам борьбы с коррупцией вызывают беспокойство и ставят под удар работу ведомства.
«КСУ своими решениями лишил Национальное бюро права через суд аннулировать кабальные для государства сделки, фактически декриминализировал незаконное обогащение, освободил от ответственности за неподачу декларации. В общем, из-за таких решений КСУ навсегда утрачена возможность возместить миллиарды убытков, нанесенных из-за коррупции», — говорится в материале.
Также сообщается, что решение суда содержит угрозы для полноценной работы учреждения в будущем.
27 октября КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование собственности. Зеленский после этого решил распустить КСУ, однако ЕС и США раскритиковали его решение.
ЕС и США давно призывают украинскую власть начать активно бороться с коррупцией, однако попытки Зеленского взяться за дело серьезно были восприняты ими в штыки. Судя по всему, разгон КСУ сочли узурпацией власти Зеленским.
Глава Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO) Марин Мрчел и президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио призвали Киев не увольнять судей КСУ, и сообщили, что сами разработают для Киева план по борьбе с коррупцией, когда на это появится время.
Решение Зеленского было названо «поспешным», за которым последуют «неблагоприятные, глубокие и долгосрочные последствия» для Украины.
Какие именно будут последствия, не уточнялось.