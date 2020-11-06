Протестам в Польше радуется только белорусский официоз, которому удобно отвлечь внимание обывателей от кризиса в своей стране. Об этом рассказала белорусский политик Эльвира Мирсалимова в интервью изданию Украина.ру

Эльвира Мирсалимова: кто она © предоставлено Эльвирой Мирсалимовой

Эксперт отметила, то власти пытаются отвлечь внимание общества от причин недовольства простых граждан, от анализа неприглядной политической ситуации, от поиска путей достижения гражданского согласия.

«Удобно, знаете ли, показать, что «там хуже», а значит, можно и у нас «усилить давление, закрутить гайки» и т.п. Белорусский политический кризис сам собой не исчезнет из-за того, что в Польше началась вакханалия. Глупо тыкать пальцем в телевизор с польскими новостями и при этом довольствоваться тем, что ситуацию в твоей стране, по сути, спас российский лидер», — категорична Мирсалимова.

Тем не менее, прогнозирует политик, белорусская власть по-прежнему будет пытаться убедить всех в том, что «теперь всё будет как раньше», и продолжить заявлять о многовекторности.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.