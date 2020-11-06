«В прогнозы о том, что буквально завтра начнется гражданская война, я не верю. Хотя действительно есть кризис социальных отношений, не только в США, но и во всем мире», — заявил политолог.
Однако приход к власти демократов «через потакание прихотям меньшинств» чреват появлением в системе власти США новых фигур с радикальными идеями, отметил он.
Асафов упомянул ультраправую политсилу «Альтернатива для Германии», появившуюся в качестве реакции на потоки мигрантов ФРГ.
Он предположил, что в США после выборов может появиться «анти-BLM» централизованная сила, которая выставит кандидатов, чьи попытки решить проблему только усугубят ситуацию.
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