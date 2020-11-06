О том, какую реакцию вызовут в США итоги выборов, рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель радиостанции «Говорит Москва», политолог Александр Асафов

Анатолий Вассерман: Если демократы придут к власти в США, мировую экономику ждет крах © РИА Новости, Александр Натрускин

Однако приход к власти демократов «через потакание прихотям меньшинств» чреват появлением в системе власти США новых фигур с радикальными идеями, отметил он.

Асафов упомянул ультраправую политсилу «Альтернатива для Германии», появившуюся в качестве реакции на потоки мигрантов ФРГ.

Он предположил, что в США после выборов может появиться «анти-BLM» централизованная сила, которая выставит кандидатов, чьи попытки решить проблему только усугубят ситуацию.

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