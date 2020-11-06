Депутатом Верховной Рады стал Андрей Шараскин, который вошел во фракцию «Голос». Церемонию принятия присяги 6 ноября на заседании парламента транслировал телеканал «Рада»

После того как Шараскин принял присягу, спикер Рады Дмитрий Разумков объявил о его вхождении в состав фракции «Голос».

Ранее Центральная избирательная комиссия зарегистрировала «киборга» (так на Украине принято называть участников войны в Донбассе, которые несли оборону в Донецком аэропорту) Шараскина депутатом от политической партии «Голос».

Вакарчук пожаловался, что ему не давали писать песни в Верховной Раде © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Святослава Вакарчука.

В июне Вакарчук второй раз за политическую карьеру объявил о сложении мандата депутата.

Место Вакарчука в парламенте должна была занять Алина Свидерская, которая является женой экс-министра обороны Андрея Загороднюка. Однако она отказалась от мандата по личным причинам.