После того как Шараскин принял присягу, спикер Рады Дмитрий Разумков объявил о его вхождении в состав фракции «Голос».
Ранее Центральная избирательная комиссия зарегистрировала «киборга» (так на Украине принято называть участников войны в Донбассе, которые несли оборону в Донецком аэропорту) Шараскина депутатом от политической партии «Голос».
В Раде он займет место бывшего депутата одноименной фракции Святослава Вакарчука.
В июне Вакарчук второй раз за политическую карьеру объявил о сложении мандата депутата.
Место Вакарчука в парламенте должна была занять Алина Свидерская, которая является женой экс-министра обороны Андрея Загороднюка. Однако она отказалась от мандата по личным причинам.