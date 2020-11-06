Возле здания Харьковской областной госадминистрации проходит пикет сотрудников общепита из-за усиления карантинных мер. Об этом сообщается в Telegram-канале "Веха-Харьков" 6 ноября

Сообщается, что в Харькове проходит общегородской митинг работников общепита.

Рестораторы просят не закрывать их заведения. Они заявляют, что в таком случае им будет нечем платить налоги, аренду и зарплату сотрудникам.

Отмечается, что инициативная группа участников пикета зашла в облгосадминистрацию для переговоров.

В митинге приняли участие владелец ресторана по имени Марк в костюме животного и енот Лиза. Енот привлекает в ресторан посетителей. Сейчас из-за ужесточения карантинных мер гостей почти нет, рассказал ресторатор.

Степанов анонсировал жесткий карантин выходного дня на Украине © Facebook, Максим Степанов

Со 2 ноября на две недели к красной карантинной зоне на Украине отнесены многие населенные пункты. Там действует запрет на посещение учебных заведений, прием посетителей на объектах в сфере общественного питания (бары, рестораны, кафе и т.п.); запрет на посещение торгово-развлекательных центров и объектов, осуществляющих деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения.