Сообщается, что в Харькове проходит общегородской митинг работников общепита.
Рестораторы просят не закрывать их заведения. Они заявляют, что в таком случае им будет нечем платить налоги, аренду и зарплату сотрудникам.
Отмечается, что инициативная группа участников пикета зашла в облгосадминистрацию для переговоров.
В митинге приняли участие владелец ресторана по имени Марк в костюме животного и енот Лиза. Енот привлекает в ресторан посетителей. Сейчас из-за ужесточения карантинных мер гостей почти нет, рассказал ресторатор.
Кроме того, к митингу присоединились индивидуальные предприниматели. Сообщается, что они требуют отменить расчетно-кассовые аппараты.
Со 2 ноября на две недели к красной карантинной зоне на Украине отнесены многие населенные пункты. Там действует запрет на посещение учебных заведений, прием посетителей на объектах в сфере общественного питания (бары, рестораны, кафе и т.п.); запрет на посещение торгово-развлекательных центров и объектов, осуществляющих деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения.