Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина все время была просто слишком скромной, а не больной. Об этом 6 ноября он заявил во время презентации результатов аудита, которая транслировалась в Facebook

Зеленский планирует, что на Украине до 2030 года будут разработаны основные векторы экономики страны. При этом он отметил, что стратегия будет разработана в результате аудита государства.

«Украина — не больная. Все это время Украина была просто слишком скромной, стеснялась мечтать, мечтать смело, мечтать амбициозно. Украина была нерешительной, чтобы быть не только самой большой страной Европы, но и самой успешной. Аудит — это анализ наших ошибок, который пугали и сковывали наше движение вперед. Все они должны уйти в прошлое», — заявил он.

Президент Зеленский и новый государственный переворот © president.gov.ua

Ранее Украина разработала «План совместных шагов» для Трехсторонней контактной группы. Документ содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации ДНР и ЛНР в начале 2021 года.