Мутация коронавируса, которую обнаружили на норковых зверофермах в Дании, может стать причиной новой пандемии на планете. Об этом 5 ноября сообщило британское издание The Guardian

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Кори Мельбака, мутировавший коронавирус, который обнаружили у норок на зверофермах, нужно сдержать, чтобы избежать негативных последствий.

«В худшем случае мы начнем новую пандемию в Дании. Существует риск, что этот мутировавший вирус настолько отличается от других его разновидностей, что нам придется добавлять в вакцину что-то новое. Поэтому мутация отбросит всех нас к началу [пандемии коронавируса]», — отметил Мельбак.

В то же время профессор из Университета Копенгагена Аллан Томсен подчеркнул, что мутировавший вирус «может развиваться и стать устойчивым».

«Тогда вакцина не поможет. Значит, мутацию нужно исключить из уравнения, это серьезно», — объяснил Томсен.

Накануне правительство Дании приняло решение об уничтожении на зверофермах страны всех норок из-за обнаружения у них случаев заражения мутировавшим коронавирусом.