Впервые с начала пандемии коронавируса в Киеве выявили более тысячи новых случаев COVID-19. Об этом 6 ноября свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны

В частности, за сутки в Киеве заразились 1002 человека.

Уже четвертый день подряд в столице фиксируют новые антирекорды. Ранее худшим показателем было 983 новых случая COVID-19.

На Украине ситуация с коронавирусом стремительно ухудшается. За сутки по всей стране число больных COVID-19 составило 9721, что является новым антирекордом.

Елена Малышева сравнила коронавирус с ударом молнии

Кабинет министров Украины продлил карантин до 31 декабря.

Также главный санитарный врач страны Виктор Ляшко спрогнозировал тяжелую зиму, исходя из динамики распространения коронавируса в Европе.