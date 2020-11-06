В частности, за сутки в Киеве заразились 1002 человека.
Уже четвертый день подряд в столице фиксируют новые антирекорды. Ранее худшим показателем было 983 новых случая COVID-19.
На Украине ситуация с коронавирусом стремительно ухудшается. За сутки по всей стране число больных COVID-19 составило 9721, что является новым антирекордом.
По прогнозу Киевской школы экономики, до конца года жертвами COVID-19 могут стать 20 тысяч украинцев каждые сутки.
Кабинет министров Украины продлил карантин до 31 декабря.
Также главный санитарный врач страны Виктор Ляшко спрогнозировал тяжелую зиму, исходя из динамики распространения коронавируса в Европе.