Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал, что последние несколько лет украинцев запугивают грядущей войной за воду для Крыма. Его слова прозвучали в эфире телеканала «1+1» 5 ноября

Ермак также ответил на вопрос, насколько вероятно, по его мнению, что такая война начнется.

«Ее (войны)не будет. Это лишь манипуляция, которая существует в обществе», — заявил чиновник.

В сухом остатке. Как решить проблему водоснабжения Крыма © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды в республику была полностью прекращена Киевом в одностороннем порядке.

Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией.

По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.