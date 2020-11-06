Ермак также ответил на вопрос, насколько вероятно, по его мнению, что такая война начнется.
«Ее (войны)не будет. Это лишь манипуляция, которая существует в обществе», — заявил чиновник.
В связи с этим он также отметил, что Украина не планирует возобновлять подачу воды в Крым. Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал.
Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды в республику была полностью прекращена Киевом в одностороннем порядке.
Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией.
По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.