Телеведущему «Россия-1» Борису Корчевникову запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма. Возможную встречу с завидным холостяком жительницам Украины пришлось бы отложить на 3 года, но 5 ноября ведущий заявил, что теперь ему можно написать на сайте знакомств, сообщила «Вечерняя Москва» 5 ноября

Прямо в эфире своей программы «Судьба человека» Корчевников зарегистрировался на одном из сайтов знакомств по совету актрисы Анны Старшенбаум. Артистка помогла ведущему выбрать фото для профиля, порекомендовав снимок с ребенком, потому что такие фото «внушают серьезность намерений мужчины».

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Возможно, найти свою любовь он мог бы в одной из поездок в Киев, куда ведущий периодически ездил, но теперь въезд в страну ему закрыт, а депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко и вовсе заявил, что Корчевникова на Украине ждет тур в СИЗО за якобы вранье о событиях в Донбассе и Крыму.