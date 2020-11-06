Прямо в эфире своей программы «Судьба человека» Корчевников зарегистрировался на одном из сайтов знакомств по совету актрисы Анны Старшенбаум. Артистка помогла ведущему выбрать фото для профиля, порекомендовав снимок с ребенком, потому что такие фото «внушают серьезность намерений мужчины».
Корчевников открыто признает, что давно не состоит в отношениях, поэтому его имя периодически появляется в списках завидных холостяков.
Возможно, найти свою любовь он мог бы в одной из поездок в Киев, куда ведущий периодически ездил, но теперь въезд в страну ему закрыт, а депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко и вовсе заявил, что Корчевникова на Украине ждет тур в СИЗО за якобы вранье о событиях в Донбассе и Крыму.