За последние десять лет Украина потеряла триллион долларов ВВП. Об этом заявил 6 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает «РБК-Украина»

Правительство Украины предусматривает дефицит 6% ВВП в госбюджете-2021 © Facebook, Верховна Рада України

Ранее Минэкономики Украины сообщало, что падение экономики в стране в 2021 году резко ускорится, если до конца года будет действовать длительный локдаун. Падение в годовом выражении может составить 5,6% вместо прогнозируемых 4,8%.

Кабинет министров на днях представил в Верховной Раде государственный бюджет на 2021 год. Уровень дефицита по сравнению с текущим годом снизили на 1,5% — до 6%.