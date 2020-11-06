«Один триллион долларов ВВП за 10 лет — это нереализованный потенциал нашей страны. Один триллион долларов потеряли все граждане Украины через постоянные изменения векторов, незавершенные реформы, отсутствие долгосрочной экономической стратегии, коррупцию, неэффективное управление», — сказал Шмыгаль.
Ранее Минэкономики Украины сообщало, что падение экономики в стране в 2021 году резко ускорится, если до конца года будет действовать длительный локдаун. Падение в годовом выражении может составить 5,6% вместо прогнозируемых 4,8%.
Кабинет министров на днях представил в Верховной Раде государственный бюджет на 2021 год. Уровень дефицита по сравнению с текущим годом снизили на 1,5% — до 6%.