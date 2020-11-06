Супруга российского оппозиционера Алексея Навального при госпитализации в Омске заявляла врачам, что тот мог почувствовать себя плохо из-за диет, направленных на похудение. Об этом сообщило 6 ноября Министерство внутренних дел России

Навальный огорчился, что Трамп не осудил его «отравление» © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.