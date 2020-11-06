Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков заплатил 836 244 гривен (порядка 2,3 миллиона рублей) за аренду частного самолета для доставки на Украину из Италии освобожденного нацгвардейца Виталия Маркива. Об этом 5 ноября сообщил замглавы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook

Освобождение нацгвардейца Маркива в Италии: болезненное прощание с иллюзиями © REUTERS, Gleb Garanich «Необходимость использования чартерного самолета была обусловлена сложным эпидемическим состоянием в Ломбардии, введением комендантского часа, локаута и угрозой возможного закрытия регулярных авиарейсов между Украиной и Италией», — добавил замминистра. Боец украинского добровольческого батальона Виталий Маркив, обладающий гражданством Украины и Италии, был приговорен к 24 годам тюрьмы за убийство итальянского репортера Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году. Обвинение требовало для подсудимого 17 лет тюремного заключения. Вместе с Роккелли в минометном обстреле в районе села Андреевка под Славянском погиб его переводчик, российский правозащитник Андрей Миронов. На днях Апелляционный суд Милана полностью оправдал Маркива.