По словам Геращенко, министр пока не указал этих расходов в электронной декларации из-за решения Конституционного суда, однако письменно сообщил в Национальное агентство по предупреждению коррупции о расходах.
«Необходимость использования чартерного самолета была обусловлена сложным эпидемическим состоянием в Ломбардии, введением комендантского часа, локаута и угрозой возможного закрытия регулярных авиарейсов между Украиной и Италией», — добавил замминистра.
Боец украинского добровольческого батальона Виталий Маркив, обладающий гражданством Украины и Италии, был приговорен к 24 годам тюрьмы за убийство итальянского репортера Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году. Обвинение требовало для подсудимого 17 лет тюремного заключения. Вместе с Роккелли в минометном обстреле в районе села Андреевка под Славянском погиб его переводчик, российский правозащитник Андрей Миронов.
На днях Апелляционный суд Милана полностью оправдал Маркива.