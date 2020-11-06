В больнице города Черкассы совершили кражу пациенты, прошедшие лечение от COVID-19. Об этом сообщил 5 ноября в Facebook директор КНП «Первая городская больница» в Черкассах Тимофей Тронец

Прежде всего врач посоветовал украинцам беречь себя и близких и отметил, что ситуация с коронавирусом «не улучшается».

По его словам, количество коек для лечения больных c СOVID-19 в Первой больнице Черкасс увеличено до 30, при этом там находится 31 пациент.

Глава украинского Минздрава объяснил, что будет, когда переполнятся больницы © Facebook, Максим Степанов

«Зас…анцы, которые выписались из госпиталя и украли устройства для увлажнения кислорода!!! В них кислорода нет! Кислород через них проходит и увлажняется для кислородной терапии! Помните! Зло рано или поздно будет наказано!!» — обратился к мародерам врач.

Ранее, 2 ноября, на брифинге в Минздраве глава ведомства Максим Степанов сообщил, что больницы обеспечены кислородом, но недостаточно емкостей для его хранения.

При этом в ряде больниц медики заявляют о проблемах с кислородом другого рода: в одесских больницах не хватает кислородных концентраторов, в Мариуполе койки для больных COVID-19 не подведены к кислороду, и т. п.