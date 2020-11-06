По словам Малышевой, большинство людей новую коронавирусную инфекцию переносит легко, у многих даже нет симптомов, а смертность от COVID-19 все больше снижается.
«Риски умереть в принципе низкие. Риск умереть в среднем у людей разного возраста — 0.04%. Это примерно столько же, сколько у сезонного гриппа. Так, риск умереть, если вам меньше 65 лет от 6 до 249 на миллион. То есть меньше, чем риск умереть от удара молнии», — написала Малышева у себя в соцсетях.
Также медик уточнила, что дети от коронавируса вообще практически не умирают, куда больше детских смертей от простого сезонного гриппа, а школьники, которые посещают учебные заведения в 4 раза меньше болеют, чем те, что на изоляции или учатся дистанционно.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
ХОРОШЕЕ ПРО КОРОНАВИРУС И КОВИД19. КОВИД и коронавирус не так страшны, как мы думали👍 1️⃣ У большинства людей либо легкие симптомы, либо их нет. Смертность от КОВИД упала в 3-4 раза по сравнению с началом пандемии 2️⃣ Риски умереть в принципе низкие. Риск умереть в среднем у людей разного возраста — 0.04%,. Это примерно столько же, сколько у сезонного гриппа. Так, Риск умереть, если вам меньше 65 лет от 6 до 249 на миллион. То есть меньше, чем риск умереть от удара молнии. 3️⃣ Дети практически не умирают от коронавируса. Риск ребенка умереть практически нулевой 0️⃣!!! Обычный сезон гриппа убивает в 5️⃣ раз больше детей. Открытие школ🏫 не привело к вспышкам этой инфекции. Дети, которые ходят в школы и детские сады инфицируются в 4 раза меньше, чем те дети, которые сидят в изоляции. 4️⃣ У нас есть лекарства снижающие смертность от КОВИД. Дексаметазон и антикоауглянты. Они доступны. Большинство госпитализированных пациентов уже получают их 5️⃣ У нас есть защитные антитела, которые сохраняются минимум 4 месяца после КОВИД. Поэтому риск реинфицированния очень низкий. На сегодня в мире🌏 всего 24 таких случаев повторного инфицирования из 49 миллионов людей, у которых этот вирус был обнаружен 6️⃣ У нас есть противовирусные для КОВИД. Первые — ремдезивир и фавипиравир. Хочу подчеркнуть, что все эти лекарства принимаются строго по назначенрию врача!!! 7️⃣ Уже 6 вакцин утверждено для использования, и еще 11 на подходе. По имеющимся данным все вакцины безопасны для людей