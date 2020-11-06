Телеведущая и врач-терапевт Елена Малышева рассказала, что COVID-19 «не так страшен, как мы думали» и даже назвала преимущества этого заболевания. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram 5 ноября

Комаровский попал под шквал критики за совет об «амулетах от простуды» © Facebook, Евгений Комаровский

«Риски умереть в принципе низкие. Риск умереть в среднем у людей разного возраста — 0.04%. Это примерно столько же, сколько у сезонного гриппа. Так, риск умереть, если вам меньше 65 лет от 6 до 249 на миллион. То есть меньше, чем риск умереть от удара молнии», — написала Малышева у себя в соцсетях.

Также медик уточнила, что дети от коронавируса вообще практически не умирают, куда больше детских смертей от простого сезонного гриппа, а школьники, которые посещают учебные заведения в 4 раза меньше болеют, чем те, что на изоляции или учатся дистанционно.