Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская по приглашению посла Аргентинской Республики Елены Летисии Тересы Микусински посетила фотовыставку «Аргентина глазами женщин-художниц», но в очередной раз пользователи сетей обсуждают не тему поста Зеленской в Instagram, опубликованного 5 ноября, а ее внешний вид

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