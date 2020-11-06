«В своих работах фотохудожницы вдохновенно и с любовью рассказывают миру о разнообразии и красоте своей страны и ее жителей. Эмоционально, чувственно, по-женски… Всегда хотела побывать в Аргентине, и сегодня мне это удалось. Хотя бы виртуально», — написала Зеленская о выставке.
Правда подписчики первой леди обратили внимание не на красоту полотен, а на одежду самой Елены Зеленской, которая появилась на мероприятии в коричневом костюме, состоящим из широких брюк и пиджака оверсайз.
«Какой ужасный костюм! Позор стилисту», «Костюм 63 размера?», «Костюм как с чужого плеча, он явно велик. Кроме белого костюма вначале, больше ни одного удачного лука», «Ну кто же ее так уродует?! Специально, что ли? Но, в конце-то концов, нужно и самой в зеркало смотреться и видеть в отражении чучело. Искренне жаль, что Елену окружают такие же "советчики", как и её мужа. Даже тут предают!», — оценили наряд первой леди украинцы.
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На запрошення Посла Аргентинської Республіки в Україні пані Елени Летісії Тереси Мікусінскі (за яке дякую окремо!) відвідала фотовиставку «Аргентина очима жінок-мисткинь». У своїх роботах фотохудожниці натхненно і з любов’ю розповідають світові про розмаїття й красу своєї країни та її мешканців. Емоційно, чуттєво, по-жіночому… Завжди хотіла побувати в Аргентині, і сьогодні мені це вдалося. Хоча б віртуально 😊. Українською «домівкою» для аргентинських фотопейзажів стало інформаційне агентство «Укрінформ», у приміщенні якого до 11 листопада ви також зможете здійснити віртуальну подорож Аргентиною 🇺🇦🇦🇷.