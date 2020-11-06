Коронавирус: Малышева рассказала об опасности Деда Мороза и Снегурочки
Коронавирус: Малышева рассказала об опасности Деда Мороза и Снегурочки
© РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк
«За прошедшие сутки на Украине зафиксировано 9721 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 304, медработников — 468). Также за последние сутки госпитализированы — 1517 человек; летальных случаев — 201; выздоровели — 10762 человека», — написал Степанов.

Больше всего случаев COVID-19 за 24 часа выявили в Киеве (1002), Харьковской (801), Житомирской (591), Одесской (554) и Ивано-Франковской (511) областях.

За все время пандемии на Украине заболели 440 188 человек, выздоровели 195 544 человека, летальных случаев — 8125.