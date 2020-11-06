Число выявленных случаев коронавируса на Украине за сутки выросло на 9721, скончались еще 201 человек. Об этом 6 ноября сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов на своей странице в Facebook

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