«За прошедшие сутки на Украине зафиксировано 9721 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 304, медработников — 468). Также за последние сутки госпитализированы — 1517 человек; летальных случаев — 201; выздоровели — 10762 человека», — написал Степанов.
Больше всего случаев COVID-19 за 24 часа выявили в Киеве (1002), Харьковской (801), Житомирской (591), Одесской (554) и Ивано-Франковской (511) областях.
За все время пандемии на Украине заболели 440 188 человек, выздоровели 195 544 человека, летальных случаев — 8125.