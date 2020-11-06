«Обратите внимание на новые фуфломицины, которые под именем "блокаторы вирусов" активно рекламируются и продаются современными шаманами-шарлатанами… "Блокаторы вирусов" — вместилище диоксида хлора, якобы способного отогнать вирус гриппа. Ребята, не уподобляйтесь дикарям!», — сказал Комаровский.
По его словам, расставленные дома блюдца с луком не только не помогают от ОРВИ, но луковый запах только увеличивает количество мокроты, провоцируя кашель.
Такого же мнения медик придерживается и об оксолиновой мази, бальзаме «Звездочка», барсучем жире и продуктах пчеловодства.
Впервые за долгое время совет известного врача подписчики раскритиковали, посчитав, что он зря отрицает опыт, накопленный многими поколениями.
«Все доктора раньше рекомендовали лук и чеснок на тарелочке в спальне. А сейчас только таблетки рекомендуют…», «А как же фитонциды? Отменили? А как же польза эфирных масел? Тоже в помойку? Сосны, эвкалипты? Не убивают уже ничего? Странное что-то я прочитала сейчас…», — ответили педиатру пользователи.