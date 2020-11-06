Врач-педиатр Евгений Комаровский в преддверии сезона простудных заболеваний разъяснил подписчикам, что все то, что в народе называется «блокаторами вирусов» на самом деле не имеет никакой пользы, кроме заработка тех, кто все это продает. Такой комментарий медик оставил у себя в Instagram 5 ноября

«Обратите внимание на новые фуфломицины, которые под именем "блокаторы вирусов" активно рекламируются и продаются современными шаманами-шарлатанами… "Блокаторы вирусов" — вместилище диоксида хлора, якобы способного отогнать вирус гриппа. Ребята, не уподобляйтесь дикарям!», — сказал Комаровский.

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Такого же мнения медик придерживается и об оксолиновой мази, бальзаме «Звездочка», барсучем жире и продуктах пчеловодства.

Впервые за долгое время совет известного врача подписчики раскритиковали, посчитав, что он зря отрицает опыт, накопленный многими поколениями.

«Все доктора раньше рекомендовали лук и чеснок на тарелочке в спальне. А сейчас только таблетки рекомендуют…», «А как же фитонциды? Отменили? А как же польза эфирных масел? Тоже в помойку? Сосны, эвкалипты? Не убивают уже ничего? Странное что-то я прочитала сейчас…», — ответили педиатру пользователи.