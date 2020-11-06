Певица уточнила, что с Киркоровым сотрудничает давно, открыто и никогда это не вызывало ни у кого вопросов. Нынешний всплеск негатива Полякова списала на общий стресс от карантина, «который сильно влияет на психику, и без того угнетенную выборами».
«Вот я приехала с эмиратщины и смотрю, разводят тут очередной срач. С каких пор Филипп Киркоров, ставший звездой ещё при царе Горохе, который слова кривого не сказал ни против нашей страны, ни против нашего народа, вдруг стал врагом? А общение с ним стало преступлением против человечества? Смотрим дальше. Дубай. Напомните мне, пожалуйста, где в России находится этот город, чтобы что-то писать про "зраду"», — заявила певица.
Полякова подчеркнула, что выступать она будет там, где сама хочет, и «если эта позиция не совпадает с вашей, то это ваши проблемы».
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Так, люди… Дорогие мои и те, которые не очень дорогие, и которые совсем не мои… те, у кого в профиле нет фотографии, в ленте нет истории и всего десять подписчиков. Вот я приехала с эмиратщины и смотрю, разводят тут очередной срач. Это уже просто смешно. Видите ли, кому-то не понравилось то, что я выступила в Арабских Эмиратах на совместном концерте с Филиппом Киркоровым. Видите ли, это, оказывается, "зрада", а сам Филипп, оказывается, враг Украины. Я, конечно, могла бы отнести весь этот хэйт на общий стресс и карантин, который сильно влияет на психику, и без того угнетенную выборами, пандемией. И не обращать внимания на политически озабоченных и просто больных на голову, но мне вот что стало особенно интересно. Я бы сказала, подозрительно интересно. ⚡️ В январе я гастролировала в США и Канаде. Мы встретились с Филиппом в Майями, где он, кстати, и предложил мне выступить с ним вместе в Эмиратах. Мы вместе отдыхали, ходили в рестораны, на вечеринки, выходили в эфир, снимали сториз. Все это было в новостях. Но тогда это ни у кого вообще не вызвало ничего подобного рядом с тем, что сегодня устроили. Ни комментариев, ни новостей, ничего. ‼️ Весной, во время локдауна, мы с Филиппом вышли в прямой эфир моего онлайн-шоу "ПоляВидение" и тоже — ни слова кривого, все нормально, никаких проблем. А тут что-то пошло не так?! Это что же, интересно? С каких пор Филипп Киркоров, ставший звездой ещё при царе Горохе, который слова кривого не сказал ни против нашей страны, ни против нашего народа, вдруг стал врагом? А общение с ним стало преступлением против человечества??? 😱 Может так кому-то очень нужно. Об этом мы тоже поговорим… Смотрим дальше 👇🏻👇🏻👇🏻 📍 Дубай. Напомните мне, пожалуйста, где в России находится этот город, чтобы что-то писать про "зраду" и про мою позицию, что она там как-то поменялась. А она у меня четкая и конкретная: я буду выступать там, где хочу и с кем хочу, и считаю возможным для себя. ‼️ В России я не выступаю. В Дубае я выступаю. Если эта позиция не совпадает с вашей, то это ваши проблемы. Я не собираюсь ее с вами согласовывать, обсуждать. Продолжение под постом 👇🏻👇🏻
Подписчики Поляковой обрушились на звезду с критикой после того, как 4 ноября певица выступила с Киркоровым, а видео из аэропорта прокомментировала так: «Какая символичная встреча в Дубаи в День народного единства». Поклонники украинской исполнительницы увидели в этом «зраду» родной стране.