Украинская певица Оля Полякова, давшая совместный концерт с российским певцом Филиппом Киркоровым в ОАЭ, ответила поклонникам, обрушившимся на нее с критикой за дружбу с «пророссийским» исполнителем. Свой комментарий исполнительница оставила в Instagram 5 ноября

Фанаты подвергли жесткому хейту Олю Полякову за дружбу с «пророссийским» Киркоровым © РИА Новости, Валерий Левитин | Перейти в фотобанк

«Вот я приехала с эмиратщины и смотрю, разводят тут очередной срач. С каких пор Филипп Киркоров, ставший звездой ещё при царе Горохе, который слова кривого не сказал ни против нашей страны, ни против нашего народа, вдруг стал врагом? А общение с ним стало преступлением против человечества? Смотрим дальше. Дубай. Напомните мне, пожалуйста, где в России находится этот город, чтобы что-то писать про "зраду"», — заявила певица.

Полякова подчеркнула, что выступать она будет там, где сама хочет, и «если эта позиция не совпадает с вашей, то это ваши проблемы».

Подписчики Поляковой обрушились на звезду с критикой после того, как 4 ноября певица выступила с Киркоровым, а видео из аэропорта прокомментировала так: «Какая символичная встреча в Дубаи в День народного единства». Поклонники украинской исполнительницы увидели в этом «зраду» родной стране.