Немецкий политолог, журналист-международник

Александр Глебович Рар родился 2 марта 1959 года на Тайване, в семье русских эмигрантов.

1977-1985 гг. — член исследовательского проекта «Советская элита» Федерального института восточноазиатских и международных исследований.

В 1980-1988 гг. учился в Мюнхенском университете (история Восточной Европы, новейшая история, политология).

Александр Рар: Кто бы ни был у власти в США, Европе пора становиться независимой © РИА Новости, Михаил Климентьев

В 1990 году впервые приехал в СССР. Занимался исследовательской работой в Межрегиональной группе съездов народных депутатов СССР.

1990-1991 гг. — исследовательская работа в EastWest Institutе(Нью-Йорк).

1994-1995 года — научный сотрудник Исследовательского института Германского совета внешней политики.

1995-2012 года — директор центра по России и Евразии при Германском совете по внешней политике, финансируемым Восточным комитетом немецкой экономики и Deutsche Bank.

2003 год — награждён орденом «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» за вклад в развитие немецко-российских отношений.

2004 год — почётный профессор МГИМО.

Александр Рар: Запад больше не сможет ослаблять Россию, как прежде © РИА Новости, Михаил Климентьев

С 2011 года — почётный профессор Высшей школы экономики, Москва.

2012-2015 гг. — старший консультант компании Wintershall (Винтерсхалл) и старший советник Президента Германо-российской внешнеторговой Палаты.

В 2012 году стал научным директором Германо-российского форума, Берлин.

С 2013 года — заместитель председателя Совета российской экономики в Германии.

С 2015 года — советник Газпрома по европейским вопросам.

Автор книг и публикаций, посвященных международным отношениям, в частности России и Германии.

Женат, двое детей.