Александр Глебович Рар родился 2 марта 1959 года на Тайване, в семье русских эмигрантов.
1977-1985 гг. — член исследовательского проекта «Советская элита» Федерального института восточноазиатских и международных исследований.
В 1980-1988 гг. учился в Мюнхенском университете (история Восточной Европы, новейшая история, политология).
1982-1994 — научный сотрудник исследовательского института Радио Свобода (Мюнхен).
В 1990 году впервые приехал в СССР. Занимался исследовательской работой в Межрегиональной группе съездов народных депутатов СССР.
1990-1991 гг. — исследовательская работа в EastWest Institutе(Нью-Йорк).
1994-1995 года — научный сотрудник Исследовательского института Германского совета внешней политики.
1995-2012 года — директор центра по России и Евразии при Германском совете по внешней политике, финансируемым Восточным комитетом немецкой экономики и Deutsche Bank.
2003 год — награждён орденом «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» за вклад в развитие немецко-российских отношений.
2004 год — почётный профессор МГИМО.
С 2004 года — член Совета директоров YES (Yalta European Strategy), член Валдайского клуба.
С 2011 года — почётный профессор Высшей школы экономики, Москва.
2012-2015 гг. — старший консультант компании Wintershall (Винтерсхалл) и старший советник Президента Германо-российской внешнеторговой Палаты.
В 2012 году стал научным директором Германо-российского форума, Берлин.
С 2013 года — заместитель председателя Совета российской экономики в Германии.
С 2015 года — советник Газпрома по европейским вопросам.
Автор книг и публикаций, посвященных международным отношениям, в частности России и Германии.
Женат, двое детей.