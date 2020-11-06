Преподаватель Национального технического университета «Днепровская политехника» отказался читать лекцию на украинском языке. Об этом 5 ноября сообщил отец одной из студенток в Facebook-группе «Батьки SOS»

Комаровский рассказал, когда заговорит на украинском языке © Facebook, Евгений Комаровский

По его словам, дочь попросила философа говорить на украинском языке, тот отказался. Девушка сослалась на закон, тогда преподаватель предложил ей написать на него жалобу. Студентка согласилась. Она вышла из аудитории и подала жалобу на имя ректора.

На следующий день на лекцию пришла комиссия. Гости спросили мнение студентов. Четыре студента выступили в поддержку русского языка. Кто-то отметил, что преподаватель уже не молод, ему трудно. Другие добавили, что в Днепре почти все говорят по-русски, поэтому правильно, что преподают на нем. Третьи напомнили, что русский является языком нацменьшинств.

В поддержку украинского языка кроме жалобщицы выступил только один ее одногруппник.