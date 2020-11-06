По его словам, Украина не может позволить себе жесткий локдаун, как это делается в некоторых европейских странах.
«Именно поэтому наша пропозиция будет (в том, чтобы) делать такой жесткий карантин в выходные дни, то есть суббота-воскресенье. Согласно нашему видению, это когда у нас останутся работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, ну и, конечно, транспорт», — объяснил Степанов.
Министр считает, что это позволит «разорвать цепь передачи болезни».
«Я не исключаю, что мы будем предлагать это делать со следующих выходных (с 14 ноября — ред.)», — сказал он.
За время пандемии на Украине коронавирус выявили у 430 467 человек, выздоровели 184 782 заболевших, летальных случаев — 7924.