Глава Минздрава Украины Максим Степанов 5 ноября в эфире «1+1» анонсировал введение в стране жесткого карантина выходного дня: по субботам и воскресеньям будут работать только продуктовые магазины, аптеки и общественный транспорт

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«Именно поэтому наша пропозиция будет (в том, чтобы) делать такой жесткий карантин в выходные дни, то есть суббота-воскресенье. Согласно нашему видению, это когда у нас останутся работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, ну и, конечно, транспорт», — объяснил Степанов.

Министр считает, что это позволит «разорвать цепь передачи болезни».

«Я не исключаю, что мы будем предлагать это делать со следующих выходных (с 14 ноября — ред.)», — сказал он.

За время пандемии на Украине коронавирус выявили у 430 467 человек, выздоровели 184 782 заболевших, летальных случаев — 7924.